Nouvelle façon novatrice de rémunérer les travailleurs forestiers

Photo : Unsplash.com.

Un projet-pilote de trois ans permettra aux travailleurs forestiers du Bas-Saint-Laurent d’être payés autrement. Le but est d’attirer plus de travailleurs dans un contexte de rareté de main-d’œuvre dans l’industrie forestière.

Actuellement, les travailleurs sont payés exclusivement selon leur productivité. Cela peut représenter pour une recrue un salaire d’environ 13 $ à 16 $ de l’heure, selon son rendement. Avec le projet-pilote, on passe à près de 20 $ de l’heure.

Pour inciter de nouveaux travailleurs, on instaurera un salaire horaire ajusté selon la formation et l’expérience. Pour ceux qui ont cinq ans d’expérience, leur rémunération sera basée sur un salaire horaire garanti et une prime au rendement. Pour ceux près de la retraite, on ira à un salaire horaire équivalent à 90 % de leur moyenne des trois dernières années.

« C’est unique comme projet, c’est très novateur, on a trois ans pour faire nos preuves. Ce que j’entends parler des entreprises c’est qu’elles trouvent ça intéressant. Le grand enjeu est de faire reconnaître ces taux-là par les bureaux de mise en marché des bois. Si on fait un projet comme celui-là et qu’au bout de trois ans ça revient comme c’était, on va avoir créé de la frustration de la part des travailleurs et on va les perdre. Mais je pense qu’on est en bonne posture pour s’assurer que ça va faire partie des prochaines grilles de taux de tarification », a dit Francis St-Pierre, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

Évidemment, ce projet s’applique aux entreprises de la région qui exploitent les terres publiques dont Groupement Forestier du Grand-Portage (la fusion de Kamouraska et Taché). Le gouvernement et d’autres organisations investissent 3,2 M$ pour payer ce que représentera l’augmentation des salaires pendant trois ans. Si le projet fonctionne, il pourrait s’étendre à l’ensemble des régions.

« On est convaincus que ce projet devait être mis en place et on est tellement sûr des résultats que ça été instantané de décider d’investir dans le projet », a aussi dit M. St-Pierre. Le Collectif investit dans le projet-pilote.

Selon le ministre des Forêts, Pierre Dufour, ce projet est prometteur pour attirer et retenir des employés qualifiés et expérimentés dans le domaine de l’aménagement forestier. « Nous avons besoin de ces travailleurs pour assurer la mise en place de la Stratégie d’aménagement durable des forêts ».