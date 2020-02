Nouvelle mise en vente : Mariana Mazza en rodage d’Impolie à Montmagny

Photo : Courtoisie.

Après avoir parcouru tout le Québec, une partie du Canada, et avoir percé en Europe avec son premier one woman show présenté à plus de 450 reprises, Mariana Mazza a récemment annoncé les 100 dates de sa deuxième tournée. Montmagny figure en tête de liste parmi les villes choisies par l’humoriste pour venir roder son nouveau matériel.

Ne ratez pas cette unique chance de voir « Impolie » à Montmagny le jeudi 7 et vendredi 8 mai 20 h à la salle Promutuel Assurance. Les billets sont en vente. Les membres VIP pourront acheter leurs billets du 24 au 26 février, alors que les membres Privilèges pourront se les procurer du 27 février au 2 mars. L’admission générale se fera quant à elle à compter du mardi 3 mars dès minuit en ligne au www.adls.ca, dès 9 h au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866-641-5799 et chez Jean Coutu Montmagny.