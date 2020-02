Palmarès : Le Cégep de La Pocatière fait très bonne figure

Photo : Archives Le Placoteux.

Pour une première fois, le Journal de Québec/Journal de Montréal présente un palmarès des cégeps du Québec, mettant de l’avant les meilleurs taux de diplomation. Le Cégep de La Pocatière fait bonne figure en Soins infirmiers et en Arts, Lettres et Communications.

Les résultats colligés s’appliquent dans les trois programmes préuniversitaires les plus répandus et les dix techniques qui comptent le plus grand nombre d’inscriptions. « La comparaison est basée sur les taux de diplomation des cinq dernières cohortes, pondérée selon le nombre d’étudiants. Pour chacun des cégeps, la moyenne au secondaire des étudiants admis ainsi que la proportion d’étudiants à besoins particuliers sont précisés », explique le Journal dans sa méthodologie.

Le Cégep de La Pocatière est dans le top 3 des taux de diplomation pour les Soins infirmiers, soit en deuxième position avec 79,4. En Arts, lettres et communications, un programme préuniversitaire, le Cégep de La Pocatière termine bon premier avec un taux de 75,0.

Mentionnons que le Journal précise que la Fédération des cégeps refuse de cautionner l’exercice puisqu’on ne met pas de l’avant l’impact de l’enseignement, des mesures de soutien et du milieu de vie. Même chose pour la Fédération nationale des enseignants qui représente 85 % des profs de cégep.

Le Cégep de La Pocatière a commenté ce positionnement avantageux. « Notre cégep, tant au campus de La Pocatière qu’à celui de Montmagny, déploie une panoplie de services visant la réussite éducative et peut compter sur du personnel compétent et attentif aux besoins des étudiants. Ça se traduit par cet excellent positionnement qui, en plus d’être une fierté pour notre région, représente un élément rassurant pour nos futurs étudiants et leurs parents. Chaque étudiant a sa place dans notre institution mérite notre attention et doit figurer au centre de nos de décisions », a indiqué la directrice Marie-Claude Deschênes.