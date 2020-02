Première sélection du circuit provincial pour 19 gymnastes du club de gymnastique Gymagine

Les 25 et 26 janvier dernier, seize gymnastes des catégories JO4 et JO5 du circuit provincial du club de gymnastique Gymagine de La Pocatière ont participé à la première sélection de l’année gymnique 2019-2020 qui se tenait à Victoriaville.

Elles ont amassé un total de neuf médailles et 15 rubans. Notons, entre autres, la performance de Coralie Lavoie qui a remporté une troisième place au cumulatif des appareils.

De plus, le 8 février dernier à Charny, les trois gymnastes de la catégorie JO6 du circuit provincial ont participé à leur première sélection de l’année. Toutes trois ont très bien fait en remportant sept médailles et trois rubans, mais notons particulièrement les performances d’Élizabeth Dionne et de Laurie-Ann Morin qui se sont respectivement classées 2e et 3e au cumulatif. La deuxième sélection aura lieu les 14 et 15 mars à Montmagny pour la catégorie JO6 et du 3 au 5 avril à Lévis pour les catégories JO4 et JO5.