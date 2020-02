Promutuel Assurance du Lac Fleuve lance la 4e édition de son initiative « Au cœur de votre collectivité »

Photo : Tyler Nix (Unsplash.com).

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve réitère son engagement auprès des communautés en présentant « Au cœur de votre collectivité », une initiative qui vise à soutenir financièrement des projets de nature caritative du territoire qu’elle dessert par l’attribution de bourses pouvant totaliser jusqu’à 200 000 $.

Depuis l’instauration du programme en 2015, 148 organismes se sont partagé 426 786 $ afin de concrétiser leur projet. « Notre objectif est de jouer un rôle proactif dans le mieux-être des collectivités en valorisant des initiatives conçues par et pour les organismes en lien avec nos valeurs et notre mission fondamentale », a déclaré la présidente du conseil d’administration de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, Mme Martine Thériault.

Les organismes intéressés peuvent soumettre leur projet du 15 janvier au 19 février 2020. Un jury composé de cinq personnes délibérera ensuite pour choisir les projets les plus prometteurs et déterminer l’aide financière qui sera accordée pour permettre leur réalisation. La remise des bourses se tiendra le 25 mars prochain.

Enthousiasmé par la présentation de cette édition 2020, le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, M. Pierre Raymond, a ajouté : « par notre appui à des actions qui présentent des solutions concrètes et des retombées positives durables tout en stimulant leur dynamisme à l’entraide, nous poursuivons notre implication auprès des organismes et de la communauté. »

Pour en savoir davantage sur les conditions d’admissibilité et remplir le formulaire d’inscription en ligne, consultez le site promutuelassurance.ca/aucoeurdevotrecollectivite.

Bien implantée dans la région, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve compte sur l’expertise de près de 150 employés, au service de ses 53 478 membres-assurés. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l’excellence de son service à la clientèle, elle a comme mission de promouvoir et d’offrir des produits d’assurance qui répondent aux attentes de ses clients. Promutuel Assurance du Lac au Fleuve fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.