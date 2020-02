Ras L’Bock fait une première percée à l’international

Photo : Facebook Ras L’Bock.

La microbrasserie Ras L’Bock tâte le pouls du marché international, puisqu’elle ira passer une semaine en Bretagne pour y faire un blitz de visibilité auprès des distributeurs et de l’industrie brassicole là-bas.

Il avait toujours été dans les plans de la microbrasserie de jeter un œil à l’international.

Les 13-14-15 mars prochain aura lieu la 3e édition du St-Malo Craft Beer Festival, en France. Pour cette édition, quatre brasseries québécoises seront présentes avec leurs bières pour y faire découvrir et promouvoir l’expertise québécoise dans le domaine microbrassicole, s’imprégner du savoir-faire de brasseurs provenant de cultures brassicoles différentes et créer des contacts en vue de possibles exportations.

« La Bretagne est le fer de lance du marché de la microbrasserie en France. On ira faire des collaborations avec des microbrasseries là-bas et voir l’intérêt des distributeurs », a dit Alexandre Caron.

Deux brasseries saguenéennes, microbrasserie HopEra et Pie Braque microbrasserie coopérative écoresponsable, la microbrasserie Ras L’Bock, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière, et la montréalaise Dieu du Ciel feront le voyage.

Le voyage sera aussi l’occasion de deux brassins collaboratifs entre microbrasseries québécoises et françaises. L’HopEra, dont le copropriétaire Vladimir Antonoff est pour la deuxième année parrain et conférencier du festival, collaborera avec la ferme-brasserie La Muette et avec Bubar – Brasserie de l’ïle de Nantes. La microbrasserie Ras L’Bock profitera de son voyage pour collaborer avec la Brasserie du Vieux Singe, Rennes.

Lors de ces rencontres, la journée du vendredi sera consacrée aux rencontres avec l’industrie et le week-end auprès du public.

Ras L’Bock espère y récolter une belle visibilité.