Réaction à la vente de la division Bombardier Transports

L’usine Bombardier à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Que Bombardier Transports achète Alstom ou qu’Alstom achète Bombardier Transports, les deux entreprises par leurs atomes crochus étaient vouées à consolider leurs excellents produits.

La fusion des deux entreprises va créer la plus vaste gamme de produits sur le marché international, en ce qui a trait à la conception de matériel roulant et de réseaux structurants de transport en commun, indispensable à la mobilité des transports et l’économie des pays industrialisés et émergents.

Les Québécois et les Canadiens peuvent être fiers d’avoir été considérés à un plus haut point par le géant Alstom, pour lequel c’est un très grand honneur pour nous d’être associé au succès et au développement hautement structurant et durable des réseaux de transports en commun, et ce, à l’échelle planétaire.

De plus, les Québécois et les Canadiens sont conscients qu’ils auront besoin, plus que jamais, de l’avancée technologique et de l’expertise de pointe acquise par la compagnie Alstom afin de se lancer dans l’aménagement de voies dédiées de TGV dans le corridor Québec-Windsor de Via Rail Canada.

Parmi les brevets les plus populaires détenus par Bombardier Transports, il y a les monorails de Disney, les voitures profilées d’acier inoxydable de Budd, les Superliner-II, les trains Acela, les Bi-Level, les Multilevels et la récente génération des wagons du métro de Montréal.

Parce que cette acquisition constitue une augmentation majeure de la part de marché détenue par Alstom sur le continent nord-américain et dans d’autres pays industrialisés, les probabilités que cette acquisition soit acceptée par la Commission européenne s’élèvent à 95 %.

Le Fonds mondial du patrimoine ferroviaire profite de cette occasion afin d’appuyer cette acquisition qui sera bénéfique pour l’économie du Québec et du Canada.

Denis Allard, président Fonds mondial du patrimoine ferroviaire