Relais pour la vie : un 10e anniversaire qui promet

Julie Naud, directrice générale de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, Sylvie Dionne, co-coordonnatrice du Relais pour la vie, Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière et présidente d’honneur de la 10e édition, Julie Labbé, agente de développement à la Société canadienne du cancer, bureau régional de Québec, et Sylvain Hudon, maire de La Pocatière. Photo : Stéphanie Gendron.

Le Relais pour la vie de La Pocatière, seul événement qui se tient dans les MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska, en sera à sa 10e édition les 6 et 7 juin. Pour célébrer, l’organisation se dote une présidente d’honneur dynamique et de quelques nouveautés.

Depuis 2011, plus de 1 M$ a été amassé, ce qui a permis de sensibiliser des milieux de jeunes aux dangers des rayons UV, de faire plus de 60 000 heures de recherche et d’aider près de 45 000 personnes à se procurer une prothèse capillaire de qualité.

Une ancienne présidente d’honneur, Martine Tanguay, a d’ailleurs témoigné que la recherche a eu pour effet de lui sauver la vie il y a quelques années alors qu’elle faisait face à un cancer de la moelle osseuse. Si la maladie est toujours latente dans son cas, chaque année qui passe lui rappelle l’importance des avancées dans ce domaine.

Pour 2020, l’objectif est d’amasser 155 000 $ grâce à au moins 40 équipes. L’an passé, l’organisation avait amassé 156 000 $. Durant le Relais pour la vie, des équipes se relaient pour marcher pendant plusieurs heures et amassent des fonds pour la Société canadienne du cancer.

« Ça rejoint mes valeurs pour les principes de solidarité et d’humanité, pour le côté actif qui fait appel au dépassement sans compétition et pour faire avancer la recherche avec l’aspect financier », a dit Marie-Claude Deschênes, directrice du Cégep de La Pocatière et des deux centres d’études collégiaux de Montmagny et Témiscouata-sur-le-Lac, qui a accepté d’agir comme présidente d’honneur.

Elle organisera d’ailleurs une activité de sensibilisation sur l’importance de l’utilisation de la crème solaire auprès des élèves, les 2 et 3 avril prochains à Monmagny et La Pocatière. Cette activité, fonctionnant sous forme de photomaton, permet de les sensibiliser aux dangers des rayons UV afin de prévenir le cancer de la peau.

Le Relais

Le comité organisateur a confirmé la présence lors de l’événement du Band Accord, du Groupe vocal Mouv’Anse et le stage band de l’École de musique et de danse Destroismaisons pour « célébrer la vie avec la musique », a résumé Sylvie Dionne, co-coordonnatrice.

Des nouveautés sont également à prévoir pour les porteurs d’espoir qui participaient année après année à une envolée de ballons. Même si les ballons et cordons étaient biodégradables, l’organisation a décidé de proposer une nouvelle façon de célébrer plus écologique, excluant l’hélium. Une annonce aura lieu sous peu à cet effet.

« Le désir du comité organisateur est de continuer à garder le Relais pour la vie de La Pocatière dynamique pour encore de nombreuses années », a-t-elle ajouté.