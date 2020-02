Résultats de la Classique des entreprises 2020

L’équipe du comité des fêtes du 150e de Saint-Philippe-de-Néri. De gauche à droite : Marco Lizotte, Alexandra Levesque, Caroline Caron, Isabelle Thériault et Isabelle Michaud. Photo : Courtoisie.

La 25e édition de la Classique des entreprises tenue au Salon de quilles de Saint-Pascal a réservé bien des surprises les 31 janvier et 1er février derniers.

Outre les 61 équipes participantes et les deux parties parfaites de 300 points réalisées par Edith Lévesque et Tony Lefrançois, un hommage a été rendu à M. Louis Grenier du Provigo de Saint-Pascal, dont l’implication auprès des quilleurs de la région, mais également au sein de la communauté pascalienne a été souligné par les Gens d’affaires de Saint-Pascal et par le maire de la Ville Rénald Bernier.

Un total de 24 équipes ont participé à la finale du tournoi qui a permis de couronner le Comité pour les fêtes du 150e de Saint-Philippe-de-Néri grand vainqueur de cette 25e édition.

560 $ ont été également été remis en bourse dans le cadre de cette Classique 2020 et 2400 $ en dons sont redistribués dans la région entre la Ligue Junior (150 $), le Comité du bal de l’école secondaire Chanoine-Beaudet (300 $), le Comité des fêtes du 150ede Saint-Philippe-de-Néri (400 $), le projet de presbytère de Saint-Denis-De La Bouteillerie (400 $), le Comité des loisirs de Saint-Pacôme pour sa fête de Noël (350 $), le Festival Bonjour La Visite (400 $) et le Grand McDon (400 $).

Le frigo Molson Coors a été remporté par Déneigement Roy Saint-Alexandre.