Se réapproprier le fleuve en hiver

Retrouver nos liens avec le fleuve et notre histoire est essentiel pour notre identité et notre fierté. À travers des activités plein air qui marquent l’imaginaire des participants, le Musée maritime du Québec veut contribuer à cette réappropriation.

Imaginée par l’équipe du Musée en 2016, l’activité connaît depuis lors une popularité croissante. Accessible à un très large public, elle permet de s’approprier la banquise exceptionnelle de l’estuaire moyen du Saint-Laurent. La durée de l’activité est de 1 h 30 et le parcours totalise 1 km.

Le temps d’une marche en raquettes ou en crampons jusqu’au Rochet Panet, le guide accompagnateur interprète les glaces et le paysage au large de L’Islet. À mi-parcours, au pied de la croix en fer forgé, les marcheurs peuvent admirer un point de vue panoramique de la côte tout en découvrant la légende du Rocher Panet. Au retour, une boisson chaude les attend sous la tente où le guide anime une discussion sur la réalité du Grand Nord et ses habitants. Les échanges sont également animés par un capitaine à la retraite ayant navigué dans les conditions difficiles du Grand Nord : le capitaine Réjean Gamache ou le capitaine Bernard Girard (sauf les 15 et 16 février)

. Pour la Marche polaire et la Petite marche polaire, il est essentiel de réserver ses places en téléphonant au Musée 418 247-5001. Pour tous les détails : www.mmq.qc.ca.