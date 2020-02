Séries de consultations sur l’avenir de l’Église

Photo : James Coleman (Unsplash.com).

Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, via l’Équipe d’animation de l’Unité missionnaire, souhaite savoir ce que les gens pensent de l’avenir de leur église.

On parle ici de l’église en général et non pas de ses bâtiments. « Que veut-on faire avec notre Église catholique qui semble s’en aller vers sa fin? Laisser aller… ou réfléchir ensemble et dans la prière à ce que nous pourrions faire? », demande-t-on, pour mettre la table pour cette consultation.

« On voit qu’il y a de moins en moins de monde, c’est plutôt des gens âgés qui viennent… Ou bien on laisse aller les choses comme ça ou bien on essaie de donner un coup de barre ensemble », a résumé Christian Bourgault, curé des paroisses de l’Unité missionnaire du centre.

Des rencontres auront lieu à deux reprises à Saint-Pascal, La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli. Il s’agit en fait de soirées de réflexion. Selon le Diocèse, ces réunions sont très importantes, car les choix qui y seront faits pourraient amener de bons changements. Par la suite, le tout sera colligé.

« On ne part pas de rien, on part d’un document que l’Évêque a écrit lorsqu’il est arrivé, il a rencontré des gens et les gens lui ont suggéré des choses. Il a mis cela en forme. C’est surtout sur les actions que l’on va réfléchir », ajoute M. Bourgault.

Les dates des rencontres sont les suivantes :