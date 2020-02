Trois caméras de surveillance à Rivière-Ouelle

Salle du Tricentenaire. Photo : Municipalité de Rivière-Ouelle.

Pour assurer une surveillance minimale à trois endroits de la municipalité de Rivière-Ouelle, le conseil a acheté et installera sous peu trois caméras de surveillance à l’intérieur de la salle du Tricentenaire où les gens enfilent leurs patins, ainsi qu’à l’extérieur avec vue sur la patinoire.

Ce que tous appellent « la salle des ados » est ouverte tous les jours entre 10 h et 22 h pour que les gens puissent y chausser leurs patins et pour aller aux toilettes. Il n’y a pas de surveillant au local et non plus pour surveiller les activités sur la patinoire.

« Les jeunes ne sont pas censés “rester” là (dans la salle), mais s’ils restent, ce qu’on voulait, c’est de s’assurer que ce n’est pas une place pour faire du désordre. C’est notre responsabilité d’assurer une surveillance minimale », a dit le maire Louis-George Simard.

Le conseil municipal a donc décidé d’acheter trois caméras au prix de 2742 $, grâce aux surplus accumulés.

Pour M. Simard, il s’agit d’une belle solution puisque payer un surveillant 12 heures par jour ne serait pas une belle façon de gérer les deniers publics.

« Payer un surveillant constamment comme cela, ça ajoute au budget et est-ce que c’est réellement justifiable? Il n’y a pas des centaines de personnes. On a pensé que c’était la solution pour s’assurer que les jeunes ne vont pas là et ne font pas des choses qui seraient défendues », a ajouté le maire.