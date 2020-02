Un collectif kamouraskois en appui à la nation Wet’suwet’en

Manifestation le 8 février à Saint-Pascal. Photo : Courtoisie.

Un collectif du Kamouraska est actif ces jours-ci pour appuyer la nation Wet’suwet’en qui s’oppose à l’expansion d’un pipeline de Trans-Canada sur son territoire. Ce n’est toutefois pas ce groupe qui a bloqué la voie ferrée de Saint-Pascal.

Selon la responsable du groupe, La Camarine se rassemble pour faciliter la réflexion et l’action à propos de causes qui leur tiennent à cœur. En plus d’un rassemblement solidaire le 8 février à Saint-Pascal, le groupe s’est mobilisé lors de la manifestation pour le climat du 27 septembre et a organisé une conférence avec l’auteur Francis Dupuis-Déri, à la librairie l’Option le 21 janvier, à propos du mythe de la crise de la masculinité.

« La Camarine n’est pas reliée à l’événement sur la voie ferrée de Saint-Pascal. Nous pouvons par contre dire que nous approuvons ces actions de soutien légitimes et que nous réaffirmons notre solidarité envers la nation souveraine Wet’suwet’en, que nous remercions d’être aux premières lignes pour défendre le territoire et que nous condamnons les actions violentes et illégitimes de la GRC », nous a indiqué Marie Bernier.

Aucune autre action n’est prévue pour le moment. Plusieurs membres du groupe ne voient pas la pertinence de rendre publiques leurs identités. Selon Mme Bernier, il est personnel à chacun de s’afficher ou non.