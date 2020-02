Un étudiant de l’ITA remporte la finale locale de Cégeps en spectacle

M. Laurent Charrette-Pépin, étudiant de l’ITA, représentera La Pocatière à la finale régionale de Cégeps en spectacle qui aura lieu le 14 mars prochain au Cégep Beauce-Appalaches. Crédit photo : Dans l’œil Dubé.

À l’occasion de la finale locale de Cégeps en spectacle, qui s’est déroulée le 6 février dernier à la salle André-Gagnon de La Pocatière, M. Laurent Charette-Pépin, étudiant du programme de Technologie de la production horticole et de l’environnement (TPHE) de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), a remporté le premier prix dans la catégorie « Conte-chant-musique ».

Une bourse de 400 $ lui a été remise par la Fondation du Cégep de La Pocatière pour son numéro intitulé « Les gens qui prenaient le temps ». M. Charrette-Pépin représentera ainsi La Pocatière à la finale régionale qui se tiendra le 14 mars prochain au Cégep Beauce-Appalaches.

Le deuxième prix, d’une valeur de 250 $, a été attribué à M. Étienne Raby-Chassé et à Mme Éloÿse Paquet, étudiante en Techniques de bioécologie du Cégep de La Pocatière, pour leur magnifique composition « Le couple nu ».

M. Mickael Joly, étudiant en Arts, lettres et communication du Cégep de La Pocatière, a remporté le troisième prix, d’une valeur de 150 $, grâce à sa composition instrumentale au piano « Et si on prenait une pause ».