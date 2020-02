Un métier à tisser assisté par ordinateur pour les Fermières de Saint-Denis

Photo : Stéphanie Gendron.

Pour pouvoir créer des patrons de tissage plus innovants et attirer les plus jeunes, le Cercle des Fermières de Saint-Denis-De La Bouteillerie a acheté un métier à tisser assisté par ordinateur, d’une valeur de 16 000 $.

« À l’aube de notre 100e anniversaire, nous sommes 77 membres. L’association s’est adaptée aux nouvelles technologies. Nous sommes fières d’ouvrir les portes à l’intégration des générations », a dit la présidente du Cercle des Fermières Carole Garon.

Le métier à tisser est connecté à un ordinateur. Un logiciel permet de créer des patrons de tissage. Cela amène plus de possibilités et des dessins plus élaborés. Par contre, le travail est légèrement plus long. L’informatique ne prend pas la place de l’humain, car le modèle doit être tissé à la main, comme avant.

Le métier à tisser assisté par ordinateur a été acheté grâce au programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés, pour un montant d’environ 16 000 $. « C’est une belle équipe, motivée, qui tient à attirer les jeunes. Il ne faut pas perdre les connaissances », a pour sa part dit Linda Lizotte, conseillère municipale responsable du dossier et maintenant membre des Fermières.

L’achat de la nouvelle technologie permet donc d’innover au niveau des patrons et vise à encourager les plus jeunes à joindre le Cercle des Fermières.