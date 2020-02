Un nouveau directeur général pour Alimentation Coop La Pocatière

À gauche : Danny Labbé. À droite : Pierre Saindon. Photo : Maxime Paradis.

La Coop-IGA de La Pocatière a désormais un nouveau directeur général en la personne de Danny Labbé. Ce dernier prend la suite d’Eric Saint-Pierre qui avait annoncé son départ l’automne dernier.

M. Labbé cumule plus d’une quarantaine d’années d’expérience dans le domaine des marchés d’alimentation, lui qui a occupé tous les postes dans le métier depuis ses débuts, à l’âge de 15 ans, comme emballeur chez Steinberg. Il a par la suite gravi les échelons pour assumer divers postes de direction et de direction adjointe au sein des bannières IGA, Métro, Super C et Loblaws.

Originaire de Montréal, Danny Labbé agissait jusqu’à tout récemment comme directeur gérant du IGA Extra de Rivière-du-Loup. Il connaît donc déjà bien le magasin de La Pocatière et ses employés.

« Nous sommes très heureux de l’avoir à la tête du magasin. Trouver des gérants d’expérience à la tête d’un magasin d’alimentation n’est pas une mince tâche de nos jours », mentionne Pierre Saindon, administrateur sur le conseil d’administration et membre fondateur d’Alimentation Coop La Pocatière.

À titre de directeur général, M. Labbé désire continuer l’essor déjà entamé depuis quelques années à la Coop-IGA de La Pocatière, en travaillant notamment la disponibilité des produits afin de demeurer compétitif face aux concurrents qui sont de plus en plus nombreux.

« Les rénovations qui ont été entamées récemment sont pratiquement terminées. Il ne reste que le volet réfrigération qui sera compété sous peu. Juste ça, je crois que ça va bonifier de beaucoup l’expérience client. Parce qu’il faut le dire, la clientèle est très volatile aujourd’hui. La fidéliser le plus possible est un défi de tous les instants, car les prix sont ce qui guident principalement les consommateurs de nos jours », a résumé Danny Labbé.

À ce chapitre, Pierre Saindon ajoutait qu’un peu moins de 50 % des 1240 membres d’Alimentation Coop La Pocatière étaient des clients actifs. Le nouveau directeur général entend travailler à augmenter cette proportion, sous sa gouverne.