Un nouveau profil à l’école secondaire de Saint-Pamphile

Photo : Courtoisie.

L’École secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile ajoute un second profil à son offre. Après Langues-anglais accéléré, place au Hockey et saines habitudes de vie.

Un après-midi par semaine, les jeunes inscrits iront jouer au hockey à l’aréna. Pour débuter, le programme s’adresse aux élèves de secondaire 1 et de secondaire 2. Il suffit d’être inscrit dans une équipe de hockey civile ou avoir déjà pratiqué le hockey, en plus d’avoir un bilan positif de fonctionnement général en classe au primaire et au secondaire.

« Il y avait une demande de la part des jeunes et on le sentait aussi de la part de la population. Les jeunes aiment jouer au hockey et veulent s’identifier à jouer au hockey. Je pense qu’on était rendus là dans notre développement. Ça aurait pu être le volleyball ou le badminton, mais on commence par le hockey. On a beaucoup de disponibilité avec l’aréna et cette infrastructure qui est tout près », a dit Sylvain Dubé, directeur de l’école.

80 périodes de 75 minutes durant toute l’année seront consacrées au profil. Comme l’aréna est disponible 60 périodes sur 80, on mettra l’accent sur les saines habitudes de vie pour intégrer cette notion de santé chez les jeunes, par le fait même. Selon les disponibilités des autres écoles secondaires de la commission scolaire, des échanges pourraient avoir lieu entre les écoles qui ont des équipes de hockey. Ces échanges se dérouleront lors des journées dédiées au profil hockey ou lors des journées pédagogiques. On ignore combien de personnes sur les 285 élèves s’inscriront puisqu’il s’agit d’une première année d’implantation. Ultimement, le profil pourrait être offert aux autres niveaux scolaires.