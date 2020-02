Un retour du gala reconnaissance dans la MRC de L’Islet

Photo : Jacek Dylag (Unsplash.com).

La MRC de L’Islet présentera une première édition de son Gala Région L’Islet le jeudi 22 octobre prochain.

Cet événement de reconnaissance se veut l’occasion de souligner les bons coups des entreprises, tous secteurs confondus, organismes et municipalités de la région. Différentes catégories seront déterminées et permettront d’inclure tous les types d’entreprises, que ce soit celles en démarrage ou celles bien établies, les entreprises d’économie sociale, etc.

« Il est important pour nous de mettre en lumière le travail des acteurs de notre région, leurs réalisations et leurs bons coups. Ils ont un réel impact sur le développement de notre milieu et ce gala se veut une occasion de démontrer que nous sommes fiers de leurs accomplis­sements et de leur dire merci », mentionne le préfet de la MRC de L’Islet, M. René Laverdière.

La mise en valeur et le rayonnement des entreprises et organismes contribuent à ce que la MRC de L’Islet soit plus attractive et sa population plus fière d’y habiter. Cet événement se veut donc une célébration du dynamisme local et une occasion de raffermir les liens entre la communauté d’affaires et le monde municipal.

Parmi les 10 catégories qui seront mises à l’honneur, un Méritas sera remis à l’une des 14 municipalités afin de souligner les efforts qu’elle a entrepris dans le but de dynamiser son milieu de vie, de soutenir ses employeurs et d’agir sur son développement économique.

La MRC de L’Islet souhaite faire de ce gala l’événement annuel des entrepreneurs privés et collectifs et du monde municipal. Aucune activité du genre ne s’est tenue depuis nombre d’années sur le territoire de la MRC et le retour d’un gala reconnaissance est souhaité et attendu, tant par les élus que les entrepreneurs eux-mêmes.

Tous les détails pour présenter sa candidature, les critères ainsi que les catégories seront communiqués dans les prochaines semaines.