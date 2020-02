Un tournoi en rose pour la Fondation de l’hôpital

Bernard Généreux, député fédéral et président d’honneur, Maryse Pelletier, directrice générale, et Dr Gaétan Lévesque, président, entourés de représentantes de la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Photo : Maxime Paradis.

Le 23e Tournoi de golf de la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima sera dédié à la santé féminine cette année. Pour l’occasion, les participants sont invités à porter quelque chose de rose sur eux question de s’inscrire en continuité avec la thématique, « Tous en cœur, pour la santé féminine ».

L’objectif financier de ce tournoi, prévu le 20 juin prochain au Club de golf Saint-Pacôme, a été fixé à 30 000 $. Le montant amassé servira exclusivement à l’achat d’équipements dédiés à la santé féminine, en fonction des recommandations formulées par le comité de direction du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Si aucun projet soumis ne respecte la thématique, l’argent sera conservé pour au moins trois ans à cette fin, de préciser la directrice générale de la Fondation, Mme Maryse Pelletier.

« Le CISSS est informé de nos intentions et il faut dire qu’il y a plusieurs possibilités d’équipements à financer, dont l’usage est réservé exclusivement aux femmes, ne serait-ce qu’en obstétrique ou gynécologie », précise le président de la Fondation, le Dr Gaétan Lévesque.

Présidence d’honneur

Afin d’atteindre l’objectif financier de cette année, la présidence d’honneur du tournoi a été confiée au député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. En point de presse, ce dernier avouait épouser la cause spécifique tu tournoi de cette année tout naturellement.

« Comme homme, je me fais souvent dire par les femmes qui m’entourent de prendre soin de ma santé. C’est normal que je m’investisse pour qu’on puisse prendre soin de la leur en retour », croit-il.

De la même façon qu’il a abordé les autres présidences d’honneur qu’il a accepté par le passé, M. Généreux a mentionné qu’il inviterait personnellement des gens de l’extérieur de la région à participer au tournoi de golf. Une occasion, selon lui, de permettre de belles retombées économiques régionales si ceux-ci se déplacent pour la fin de semaine en entier. L’objectif est d’atteindre 144 joueurs.

Il a également promis beaucoup de jeux, de surprises et de dégustations de produits régionaux tout au long du parcours de golf. Pour le souper, ouvert à tous, 250 personnes sont attendues et des tirages doivent agrémenter la soirée. Pour plus d’informations sur l’événement et pour s’inscrire au tournoi et/ou au souper, rendez-vous au fondationhndf.ca.