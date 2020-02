Une manifestation sans organisateur

Photo : Maxime Paradis.

Une manifestation en appui à la communauté autochtone Wet’suwet’en s’est déroulée visiblement sans organisateur, le 26 février, devant le Cégep de La Pocatière. Pourtant, cette dernière était supposée être l’œuvre du Collectif La Camarine qui s’était affiché comme organisateur de l’événement sur Facebook.

Ce collectif, qui a manifesté le 8 février dernier à Saint-Pascal, n’était de toute évidence pas sur les lieux durant les 30 premières minutes du rassemblement auquel Le Placoteux a pu assister. À notre départ, pas plus d’une vingtaine de personnes s’étaient rassemblées pacifiquement devant le Cégep, le visage découvert, pour un nombre pratiquement équivalent de policiers qui semblaient appréhender une foule beaucoup plus nombreuse.

Un agent de la Sûreté du Québec venu questionner les manifestants à savoir qui était l’organisateur de la manifestation et quel serait l’itinéraire s’est vite aperçu qu’il n’y avait aucun porte-parole officiel désigné et qu’aucun itinéraire précis n’était encore déterminé. Toutefois, un petit feuillet dénonçant les actions de la GRC, de la police ontarienne et de la Sûreté du Québec, au sujet des barricades érigées aux portes de certains territoires autochtones, a été distribué à quelques passants.

À notre départ, les manifestants prévoyaient se rendre devant l’entrée du Métro Plus Lebel au Carrefour La Pocatière distribuer des exemplaires de ce feuillet.