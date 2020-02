Un Salon des métiers qui ouvre les horizons des enfants

Photo : Maxime Paradis.

La 1re édition du Salon des métiers de l’école Sacré-Cœur a eu pour effet d’ouvrir les horizons des enfants. Cet événement a été tenu grâce à la collaboration du comité d’animation, composé de membres du personnel de l’école Sacré-Cœur et de parents de l’Organisme de participation parent, mieux connu sous l’abréviation OPP.

Par la tenue de cette activité, les organisateurs étaient désireux d’ouvrir les horizons des enfants de maternelle à 6e année sur différents métiers pratiqués dans la région afin de stimuler leurs intérêts et de travailler à la rétention des élèves au Kamouraska à long terme.

« Quand nos enfants arrivent au secondaire, il arrive vite le moment où ils ont à choisir une carrière pour le reste de leur vie. On s’est dit : “Pourquoi on ne sèmerait pas une graine pour l’avenir dès leur jeune âge” », résume Valérie Bélanger, mère, exposante et présidente de l’OPP.

Grâce à la participation d’une trentaine d’exposants, la curiosité des enfants a donc été servie, tellement que la majorité aurait aimé rester plus d’une heure pour continuer leur tournée du salon. Le directeur de l’école Sacré-Cœur Éric Lavoie soulignait de son côté que l’activité était un tel succès qu’aucune discipline n’a été nécessaire à faire avec les enfants. Le comité organisateur réfléchirait donc à une deuxième édition l’an prochain.