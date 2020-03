25 Guitares en Fête le 28 mars

Chantal Castonguay, présidente de la Corporation des arts et de la culture de L’Islet, Robin Boucher de Guitares Boucher, Jocelyn Ouellet, directeur général de la Corporation des arts et de la culture de L’Islet et Francyne Pellerin, directrice générale de Caisse Desjardins du Nord de L’Islet. Absent sur la photo : Jean-François Pelletier, maire de L’Islet. Photo : Courtoisie.

La Corporation des arts et de la culture de L’Islet tiendra la onzième édition de son spectacle-bénéfice 25 Guitares en Fête, le samedi 28 mars prochain à la salle municipale Saint-Eugène de L’Islet à 19 h 30. En cas de mauvaise température, le spectacle sera remis le lendemain à 13 h 25.

Guitaristes en formule solo, duo ou trio viendront présenter des pièces musicales de leur choix et dans tous les genres. À tour de rôle, ils joueront avec leur guitare, ou tout autre instrument à cordes pincées, et auront la chance de gagner, par un tirage au hasard, une guitare Boucher d’une valeur de 5000 $.

Pour assister à ce spectacle-bénéfice, les billets sont en vente chez Rona Quincaillerie Jos Proulx à L’Islet, à la Librairie Livres en Tête à Montmagny, à La Source à Saint-Pamphile, ainsi qu’au café Bonté Divine de Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. On peut aussi se les procurer sur lepointdevente.com. Pour tout renseignement supplémentaire, rejoignez les organisateurs par téléphone à 418 247-3331 ou par courriel à info@cacli.qc.ca. Visitez le site web : guitaresenfete.com et Facebook.