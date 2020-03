56e saison du resto-théâtre la Roche à Veillon cette année

Crédit photo : Charles Dufour.

Le public sera invité dans un tout inclus en manque d’étoiles à Cuba pour la 56e saison du resto-théâtre la Roche à Veillon de Saint-Jean-Port-Joli. La comédie Cayo Cocktail y sera présentée tout l’été.

Les répétitions débuteront à la fin du mois d’avril pour une première présentation le mardi 23 juin. La directrice artistique du théâtre Nancy Bernier, qui en sera à sa 4eannée à ce poste, a été inspirée par ses passages dans des tout inclus.

« Je trouvais ça intéressant de voir ces personnages-là. Il y a des personnages qui sont dans la pièce que j’ai rencontrée pour vrai. J’ai comme rassemblé toutes les situations que je trouvais drôles et cocasses », a dit Nancy Bernier, productrice et directrice artistique du théâtre.

Nancy Bernier coécrit la pièce avec la comédienne et diplômée en scénarisation de l’École nationale de l’humour Joëlle Bond. Elles ont imaginé le lieu idéal pour la comédie de situation et on y découvre les travers de jeunes parents, d’un homme nouvellement divorcé, d’une propriétaire du resortet une visite surprise. La mise en scène de cette nouvelle création est confiée à Marie-Hélène Lalande. La distribution est composée de Nancy Bernier, Nicolas Drolet, Sarah Villeneuve-Desjardins et Réjean Vallée.

Les familles sont de plus en plus nombreuses à s’y rendre, d’autant plus que l’accès est gratuit pour les jeunes de moins de 12 ans.

« C’est un théâtre qui marche bien, c’est dans la pure tradition du théâtre d’été. Je pense que c’est ce que les gens veulent retrouver. L’idée de la grange et du souper forfait-théâtre, c’est intéressant. Je vais chercher une clientèle plus jeune depuis quelques années. On a des familles qui viennent, Saint-Jean-Port-Joli c’est très touristique donc on va chercher les gens du camping, par exemple », a ajouté Mme Bernier.

La pièce sera présentée du 23 juin au 29 août, du mardi au samedi à 20 h. La Roche à Veillon resto-théâtre est une véritable institution à Saint-Jean-Port-Joli.