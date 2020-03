À un an des Jeux du Québec

Karine Malenfant, directrice des Jeux, devant le Centre Bombardier. Photo : Archives Le Placoteux.

Le compte à rebours est officiellement lancé : dans un an tapant, la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 s’ouvrira et plusieurs épreuves auront lieu au Kamouraska, à Saint-Pascal et La Pocatière.

Le Comité organisateur de la Finale (COFJQ – 2021) sent sa cadence de travail s’accélérer avec les mois qui filent et qui le rapprochent du retour du plus grand événement multisport du Québec, 50 ans après la mémorable première Finale provinciale tenue en 1971 sous l’œil bienveillant de l’immortel Piloup. « La structure étant bien établie, nous entrons maintenant dans une phase de planification fine de la logistique des compétitions et de l’accueil des participants. Aussi, comme le succès de l’événement dépendra beaucoup de l’engagement des citoyens, la recherche des 2500 bénévoles qui s’activeront lors de l’événement représentera un de nos plus grands défis pour la prochaine année », explique Karine Malenfant, directrice générale du COFJQ – 2021 qui compte aujourd’hui près de quinze employés.

L’engagement des Louperivois est au cœur du message que livre la mairesse de la ville-hôtesse, à douze mois du jour J. « Nous aurons besoin de toute la force des gens d’ici pour faire de cet événement un rendez-vous marquant, qui laissera un souvenir impérissable dans l’esprit de chaque Louperivois et de tous les participants. J’invite donc les citoyens à utiliser leur fierté comme moteur pour s’engager à participer activement à la Finale, avec toute la chaleur et l’énergie que je leur connais », soutient Sylvie Vignet.

Pour marquer le coup, le Comité organisateur de la Finale (COFJQ – 2021) met en ligne son site web officiel, à l’adresse http://rdl2021.jeuxduquebec.com. En plus de pouvoir suivre le décompte vers la Finale en direct sur la page d’accueil, les internautes découvriront les sports au programme et les lieux de compétition, ainsi que les emplois qui seront affichés prochainement et les postes de bénévoles organisateurs actuellement vacants.

Dans la foulée de cet anniversaire, de nouveaux panneaux d’affichage apparaîtront dans les jours à venir à Rivière-du-Loup et dans les municipalités qui accueilleront des activités, soit Saint-Antonin, Saint-Pascal et La Pocatière. Une campagne radio, faisant la promotion du Fan Club 2021, atterrit également sur les ondes de CIEL-FM et CIBM-FM aujourd’hui. Quatre mois après son lancement, le Fan Club 2021 frôle le plateau des 1000 abonnés, stimulé par l’énergie de la mascotte Lou qui compte déjà une quarantaine de sorties derrière sa médaille. Lou invite d’ailleurs la population à participer au rallye historique « De Piloup à Lou », le samedi 7 mars, de 13 h à 16 h. Les apprentis archéologues seront invités à se présenter au parc Blais, avant de partir à la recherche de l’héritage de la première Finale de 1971 au centre-ville de Rivière-du-Loup. L’activité est gratuite et des prix de participation seront tirés.