Analyse de l’eau dans les écoles : les points d’eau seront inventoriés dès la fin de la relâche

Photo : Unsplash.com.

Des affiches apparaîtront à proximité des points d’eau des écoles de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, qui débute ses travaux d’analyse de la concentration de plomb.

42 établissements scolaires comptant quelque 600 points d’eau seront scrutés à la loupe. L’opération vise à mettre en place de nouvelles normes, établies par Santé Canada, quant à la présence de plomb dans l’eau qui doit dorénavant être inférieure à cinq microgrammes par litre d’eau. Santé Canada est d’avis qu’une concentration d’eau supérieure à ce taux peut constituer un risque pour la santé humaine.

D’ici le 23 juin, seront effectués de l’échantillonnage et s’il le faut des travaux pour toutes les écoles primaires, et d’ici le 1er novembre, ce sera le tour du secondaire, la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Par le passé, la Commission scolaire était déjà tenue d’effectuer des tests d’eau dans ses établissements conformément aux normes en vigueur. La qualité de cette eau n’est pas remise en question.

De l’affichage sera installé un peu partout.

« Les affiches indiqueront les points d’eau destinés à la consommation (ex. : les fontaines, les éviers réguliers) de ceux qui ne le sont pas (ex. : les éviers où l’eau est mitigée ou tempérée, les lavabos des salles de toilette et de vestiaire) et donneront des instructions quant à la recommandation aux utilisateurs de laisser couler l’eau avant de la consommer. La durée de cette opération dépend du type de point d’eau. Il y aura des icônes “boire” et “ne pas boire” pour les plus petits », a précisé Éric Choinière, directeur des communications, ajoutant qu’il s’agissait de mesures préventives.