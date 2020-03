Annulation du dansothon de Saint-Pascal

Photo : Courtoisie.

La situation entourant le COVID-19 entraîne beaucoup de chambardements à la pharmacie Familiprix de Saint-Pascal et pour les projets à venir. Il a donc été convenu d’annuler le dansothon pour Opération Enfant Soleil qui devait avoir lieu le 26 avril prochain.

Toutefois, la levée de fonds se poursuivra via la page Web (http://dons.operationenfantsoleil.ca/Pages/Partners/Partner.aspx?partner=869) et seront acceptés bien sûr tous les dons jusqu’au 26 avril prochain, afin d’honorer la mission de remettre un beau montant à la cause et aider les enfants malades, qui ont certainement besoin plus que jamais.