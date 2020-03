Appel aux étudiants pour remplacer les bénévoles de 70 ans et plus

Photo : Facebook CDC ICI.

La Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet demande aux jeunes qui ne sont pas occupés de venir aider les plus démunis, en remplacement des aînés bénévoles de 70 ans et plus qui sont confinés à résidence à la demande du gouvernement du Québec.

La pression va s’alourdir pour les demandes en popote roulante, craint la CDC, en raison de la crise du coronavirus.

« Nos bénévoles ont souvent 70 ans et plus et ils sont confinés. Une personne de 75 ans est venue nous voir ce matin et voulait faire du bénévolat, mais c’est trop risqué. Les jeunes qui pourraient prendre la relève, c’est un appel que l’on fait », a dit Guy Drouin, de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

La nourriture est faite en groupe restreint, puis congelée et ensuite livrée aux personnes âgées et personnes dans le besoin. Comme on s’attend à une hausse des demandes, des achats supplémentaires devront être faits.

« On va avoir des hausses de demandes, j’ai demandé des budgets supplémentaires à la ministre. On va faire des achats plus gros, on ne laissera pas personne de côté », a aussi dit M. Drouin.