Attention aux lingettes désinfectantes dans les toilettes

Plusieurs municipalités de nos régions demandent à leurs citoyens de faire attention de ne pas jeter les lingettes désinfectantes aux toilettes comme ils le font pour les kleenex. Cela pourrait causer des bris sur les pompes et des débordements.

Sophie Lagueux d’Aquatec explique qu’évidemment, tout ce qui est jeté aux toilettes s’en va dans le réseau d’égout. Dans un réseau comme Saint-Jean-Port-Joli, il y a plusieurs stations de pompage.

« L’eau usée s’écoule vers une station de pompage, où se trouvent deux à trois pompes selon la grandeur. Ces pompes-là, selon les consignes de niveau, partent et arrêtent et poussent l’eau usée vers les étangs aérés, le système de traitement des eaux usées de la municipalité », explique Mme Lagueux.

Les lingettes étant fibreuses et ne pouvant pas être déchirées comme un mouchoir ou du papier de toilette, elles s’accrochent dans les pompes.

« Ça s’accroche là-dedans et s’agglomère et ça ne tourne plus. La pompe tombe en surcharge et arrête. Les employés doivent sortir la pompe, l’ouvrir et la débourrer. À force de surcharger aussi, ça peut causer des bris. Aussi, sortir une pompe des eaux usées, ce n’est pas la plus belle job au monde », ajoute Sophie Lagueux.