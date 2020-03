Au tour de L’Islet de fermer une bonne partie de ses établissements publics

Par mesure préventive, la Municipalité de L’Islet a décidé de fermer presque tous ses établissements publics à la population jusqu’à nouvel ordre, soit la bibliothèque Jean-Paul-Bourque, la bibliothèque Léon-Laberge, la bibliothèque Lamartine, la salle municipale de St-Eugène, la salle des Habitants, la salle Chanoine-Martel et le centre récréatif Bertrand-Bernier.

Les activités se déroulant dans ces édifices sont donc suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Seul l’édifice du bureau municipal demeure accessible à la population pour les besoins urgents qui nécessitent d’être traités sur place (L’édifice du bureau municipal est situé au 284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet).

La Municipalité de L’Islet invite la population à s’informer par rapport au Coronavirus.

• Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon.

• Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :

o Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes.

o Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.

• Évitez de rendre visite aux personnes dans les hôpitaux ou les centres d’hébergement de soins de longue durée dans les 14 jours suivant le retour d’un pays étranger ou si vous êtes malade.

• Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégiez l’usage de pratiques alternatives.

• Les masques ne constituent pas un outil de protection efficace pour la population générale. Leur utilisation est plutôt indiquée pour les patients chez qui une infection est suspectée ainsi que pour les professionnels de la santé qui les soignent.