Budget provincial 2020 : le Bas-Saint-Laurent s’attend à des investissements

À l’approche du dépôt du 2e budget du gouvernement de la CAQ, prévu pour le 10 mars, la Table régionale des éluEs municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) tient à rappeler les besoins de la région pour assurer son plein potentiel de développement.

Les élus se disent entre autres préoccupés par les besoins de main-d’œuvre sur le territoire. « Nous demandons à Québec de bonifier le crédit d’impôt pour les travailleurs expérimentés. Des mesures supplémentaires pour soutenir l’intégration des immigrants en région sont aussi attendues afin d’augmenter le bassin de travailleurs disponibles pour nos entreprises en plein développement », déclare le maire de Matane, Jérôme Landry.

Le Bas-Saint-Laurent vit également des défis importants en matière de construction de logements sociaux et pour les personnes handicapées. « Nous sollicitons un meilleur soutien financier pour déployer des projets dans nos communautés. Nous voyons des parents de personnes handicapées atteindre un âge vénérable et ayant toujours leurs enfants à la maison. Qui prendra soin de ces personnes? Dans certains cas, on demande aux municipalités des crédits de taxe à 100 % sur 35 ans, pour financer les projets. Il faut une approche concertée avec Québec pour relever ce défi », témoigne Pierre D’Amours, vice-président de la TREMBSL et maire d’Amqui.

« Le prochain budget doit témoigner de la volonté du gouvernement québécois de répondre aux besoin des régions. Ce gouvernement doit poursuivre ses efforts, en concertation avec le milieu et en respectant sa capacité d’investir, pour étendre l’accès à l’Internet haute vitesse et les services de téléphonie cellulaire à l’ensemble des communautés rurales le plus rapidement possible. Il s’est notamment engagé à décentraliser les lieux de décision, en affectant une plus grande partie de la fonction publique dans les régions. Nous sommes toujours en attente de propositions concrètes à cet égard », souligne le président de la TREMBSL, Michel Lagacé. « Dans tous ces dossiers, les élus municipaux offrent leur collaboration au gouvernement pour assurer le développement optimal du Bas-Saint-Laurent, dans un Québec fier et prospère de l’ensemble de ses régions », conclut-il.