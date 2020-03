Budget provincial : Un comité-expert pour une réforme des services préhospitaliers d’urgence

Quelques paramédics de La Pocatière. Photo : Archives Le Placoteux.

Un comité-expert mandaté par la ministre de la Santé et de Services sociaux Danielle McCaan a été créé et doit proposer une réforme des services préhospitaliers d’urgence à l’intérieur du mandat actuel, de déclarer Amélie Dionne, directrice des communications et attachée de presse au cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx.

Cette information a été communiquée au lendemain de la publication du dernier budget du ministre des Finances Eric Girard. Aucun montant d’argent pour convertir des horaires de faction en horaire à l’heure, tel que réclamé du côté des paramédics de La Pocatière et de Saint-Jean-Port-Joli, n’a donc été confirmé pour le moment.