Cabane à sucre à la maison à défaut de se rendre sur place

L’Érablière Nathalie Lemieux de Saint-Pascal a trouvé une solution pour les adeptes de cabane à sucre qui sont déçus de ne pas pouvoir faire cette activité ce printemps, comme ils le font traditionnellement.

Nathalie Lemieux a trouvé le moyen pour amener la cabane à sucre à la maison, à défaut que les gens se rendent à la cabane.

Elle offre des commandes à emporter le week-end composées de mets typiques de cabane à sucre : soupe, salade, jambon, fève au lard, bacon, saucisses, alouette. Les gens peuvent passer leur commande sur internet avant le jeudi puis vont le récupérer selon un horaire préétabli pour éviter les contacts, le tout à l’extérieur de l’érablière. Les paiements se font par virement Interac. Même des consignes sur comment faire la tire sur neige sont proposées.

« On fait le grand-père dans le sirop et on inclut un petit contenant de tire qu’on peut mettre au micro-ondes et les gens peuvent se faire leur tire maison. On n’a pas notre cabane à sucre traditionnelle tout le monde ensemble, mais au moins on a une petite saveur d’érable », a dit Nathalie Lemieux.