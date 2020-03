C’est parti pour la cinquième édition de la Course de la rivière Ouelle

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard.

Le signal est donné : la cinquième édition de la Course de la rivière Ouelle aura lieu le 28 juin prochain. Au fil des ans, cette course est devenue un rendez-vous prisé des adeptes de la course à pied.

« Nous avons accueilli 500 personnes l’an passé et nous nous préparons à en recevoir autant cette année. Nous avons des parcours pour toute la famille. Nous offrons un 10 km et un 5 km pour les coureurs plus aguerris, mais nous proposons aussi un 3 km à la course ou à la marche pour ceux qui veulent relever le défi de se dépasser. Et pour couronner le tout, nous réservons une course de 1 km pour les enfants afin de leur donner la chance de participer à une course officielle comme les grands », souligne Vanessa Michaud, l’instigatrice de l’événement.

La Course reçoit l’appui de plusieurs commanditaires. Au premier chef, elle peut compter sur la générosité des Tourbières Lambert, qui appuie l’événement depuis ses débuts à titre de commanditaire principal. « Nous croyons important d’encourager les jeunes et les moins jeunes à faire de l’activité physique comme la course à pied. C’est bon pour la santé des coureurs, mais aussi pour la dynamique de toute la communauté qui se mobilise autour de l’organisation de cet événement. Les retombées sont bénéfiques à plusieurs égards », de mentionner M. Christian Gagnon, président d’honneur de la Course et directeur de la production chez Tourbières Lambert.

Pour sa part, le maire de Rivière-Ouelle, M. Louis-Georges Simard estime que « la Course de la rivière Ouelle s’est taillé une place enviable parmi les événements sportifs de la région. Chaque année, j’y rencontre des gens de divers coins du Québec : certaines personnes sont originaires de Rivière-Ouelle, mais d’autres proviennent d’un peu partout au Québec. Elles y viennent parce qu’elles ont entendu parler de la qualité de l’événement et de la beauté des parcours. On peut dire que le rayonnement de la Course s’agrandit d’une année à l’autre. C’est vraiment un bel atout pour notre milieu ».

L’an passé, 538 personnes s’étaient inscrites à la Course et environ 500 participants ont effectivement terminé leur parcours. Parmi les personnes inscrites, 223 étaient des résidents de la MRC du Kamouraska (55 de Rivière-Ouelle), 54 de la MRC de L’Islet et 49 de la MRC de Rivière-du-Loup. C’est donc dire que 40 % des participants provenaient d’autres coins du Québec, dont un bon contingent de Lévis, de Québec et de Montréal.

La Course est sanctionnée par la Fédération québécoise d’athlétisme et elle répond aux exigences de qualité et de sécurité de la mention de niveau argent. Les courses sont chronométrées électroniquement par la firme SportStats, qui utilise une technologie à la fine pointe.

Tous les départs des courses se feront devant l’église de Rivière-Ouelle et le chemin du Haut-de-la-Rivière sera fermé à la circulation automobile sur une bonne portion pour l’occasion. Les coureurs du 10 km pourront admirer les deux rives de la rivière puisqu’ils feront une boucle par le chemin du Sud-de-la-Rivière.