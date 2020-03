C’est parti pour la Frip à Monk

En avant : Claire Jacquelin, Alys Hiessler, Mavrik Bois Morneau, Karine Tremblay. 2e rang : Paul-Aimé Morneau, Jackie Leblanc, Diane Gagnon, Mélina Rioux, Marguerite Grenier Joncas, Lucia Joncas, Mélissa Boilard, René Laverdière, Rangée du fond : Benoît Dubé, Ginette Desbiens, Lise Jalbert, Sylvie Fournier, Linda Gagné, Gina Duval, Lyna Bernier Therrien, Guylaine Pelletier, Guy Drouin. Photo : Courtoisie.

C’est lors des portes ouvertes tenues le 22 février dernier que la friperie de Tourville a dévoilé son nouveau nom au public : la Frip à Monk. Près de 150 personnes ont visité le nouveau service lors de l’ouverture officielle.

« C’est un projet “bonbon” […] les partenaires sont super facilitants et les personnes impliquées ont de bonnes idées et sont très motivées. Je suis sûre que cette friperie communautaire sera un succès et fera une différence dans le milieu. […] Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe à Tourville en ce moment et je pense que c’est juste le début… », dit Claire Jacquelin, codirectrice de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Lors de la visite des lieux, on note une importante quantité de linge à prix très abordable ainsi qu’une fresque illustrant l’ancienne gare Monk et un train, qui fait référence au nom de la friperie, mais aussi à l’histoire de la municipalité de Tourville.

Il est donc possible de passer faire des achats dans les heures d’ouverture mentionnées ci-dessous au 962, rue des Trembles, local 33. Les personnes souhaitant faire des dons de vêtements peuvent aussi venir les déposer à la municipalité de Tourville sur les heures d’ouverture.