Co-éco ferme ses bureaux pour trois semaines, mais maintient ses services par télétravail

Pour respecter le décret du gouvernement québécois exigeant la fermeture, à l’exception de certains services essentiels, de toutes les organisations du Québec jusqu’au 13 avril, les bureaux de Co-éco seront fermés à partir du 25 mars et n’ouvriront pas avant le 14 avril.

Tout en respectant la consigne de ne pas se réunir en personne, les services aux citoyens, aux municipalités ainsi qu’aux industries, commerces et institutions seront maintenus grâce à la mise en place d’un système de télétravail pour tous les membres de l’équipe. Entre autres, des services comme la ligne téléphonique, le courriel d’information ainsi que le suivi des questions sur Messenger seront assurés à distance par les membres de l’équipe.

« Mettre tous les membres de l’équipe en télétravail en leur demandant de rencontrer le moins de gens possible pour les trois semaines à venir est vraiment la chose à faire. Protéger les nôtres, c’est aussi contribuer à écraser cette fameuse courbe du COVID-19, donc à sauver des vies », a expliqué Mme Solange Morneau, directrice générale de Co-éco.

Les citoyens des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et les Basques sont invités à fréquenter la page Facebook de Co-éco pour obtenir de l’information sur les conséquences du COVID-19 sur la gestion des matières résiduelles — bac bleu, bac brun et poubelle — pendant les prochaines semaines. Une vidéo portant sur l’état actuel des centres de tri, des contenants consignés et des sacs réutilisables est déjà en ligne.