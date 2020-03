Coronavirus : Le Club Richelieu reporte son Souper des saveurs

Photo : Facebook Souper des saveurs 2020.

En raison des nouvelles directives gouvernementales sur les rassemblements et considérant la volonté du Club Richelieu de se responsabiliser dans cette opération d’envergure pour la santé de tous, le Souper des saveurs prévu le 21 mars 2020 au Centre Bombardier est reporté.

D’ici le 15 juin, le Club suit l’évolution de la situation afin de replacer le souper 2020 à une date ultérieure qui sera communiquée dans un délai suffisamment raisonnable pour que vous puissiez signifier vos intentions quant à votre participation.

Les membres du Club Richelieu vous remercient de votre compréhension et souhaitent vous revoir le plus rapidement possible pour un souper où les saveurs seront libérées des « craintes » actuelles sévissant au Québec.