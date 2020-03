COVID-19: Déplacements contrôlés au Bas-Saint-Laurent

Photo: Unplash.com

Un contrôle policier sera effectué aux axes routiers pour contrôler les déplacements des gens qui veulent entrer ou sortir du Bas-Saint-Laurent à partir de 16h00 samedi. Les allées et venues essentielles seulement seront permises.

Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant huit cas de coronavirus, un de plus que la veille. On en compte 80 en Chaudière-Appalaches.

Lors du point de presse quotidien samedi, la vice première-ministre Geneviève Guilbeault a annoncé une ordonnance pour la région du Bas-Saint-Laurent pour contrôler les déplacements à partir de 16h samedi.

Le but est de protéger quelques régions plus éloignées. En plus du Bas-Saint-Laurent, on inclut l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord du Québec, le Nunavik et les Terres-Cries de la Baie-James. On estime aussi que la population est plus âgée dans ces régions et donc plus vulnérable.

L’isolement de 14 jours suivant un voyage est aussi obligatoire désormais.

On compte 2498 cas au Québec et 22 décès.

Notons que le 7e cas confirmé hier au Bas-Saint-Laurent est celui d’une personne qui travaille au CISSS du Bas-Saint-Laurent.