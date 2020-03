COVID-19 : Déclaration du député Bernard Généreux

Bernard Généreux. Photo : Christian Diotte, House of Commons Photo Services.

Suite aux récentes mesures annoncées par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec face à la pandémie du COVID-19, le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup Bernard Généreux a fait la déclaration suivante :

« L’année 2020 s’annonçait déjà difficile pour notre économie, il y a eu d’abord les blocages ferroviaires, la baisse du prix du pétrole et maintenant on se retrouve avec le coronavirus chez nous au Canada que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré hier de “pandémie mondiale” ».

Malheureusement, ce n’est plus limité à la Chine, à la Corée, ou à l’Iran. En seulement deux semaines, les cas se sont multipliés très rapidement en Europe, surtout en Italie, et on commence maintenant à répertorier des nouveaux cas tous les jours sur notre propre continent.

En date d’hier, on est rendu avec 104 cas confirmés au Canada, incluant neuf au Québec. Ce n’est pas beaucoup, vous me direz, et vous avez raison. Mais les statistiques ne se propagent pas à la même vitesse que le virus.

Sachant qu’il peut prendre jusqu’à deux semaines pour remarquer des symptômes, il se peut fort bien que le nombre d’infections augmente drastiquement au cours des prochaines semaines.

On ne cherche pas à faire peur, mais plutôt à souligner l’importance de suivre les directives pour qu’on puisse minimiser la transmission, et ainsi en sortir en limitant l’impact envers l’économie, mais surtout la santé de nos proches.

Il faut le dire, la majorité des gens qui attrapent le COVID-19 arrive à s’en sortir sans grandes difficultés, mais les bonnes pratiques de prévention, comme se laver les mains régulièrement, limiter les contacts non essentiels avec des gens si vous avez des symptômes ou limiter les contacts avec des gens ayant voyagé à des secteurs affectés, peuvent faire toute la différence, dans le but d’assurer la santé de nos proches qui pourraient être plus vulnérables, comme les aînés.

Si vous croyez être affectés, nous vous invitons à appeler le 811 avant de vous déplacer, ou appelez le numéro de l’Agence de la santé publique du Canada, au 1 833 784-4397.

Le gouvernement du Canada a annoncé hier une aide financière d’un milliard de dollars pour faire face à la situation, incluant des sommes additionnelles pour aider le Québec en santé, pour mener des recherches pouvant contribuer à un remède efficace au coronavirus, et aussi pour éliminer le délai de carence habituel d’une semaine pour les prestations d’assurance-emploi, si vous devez manquer du travail et avoir recours au chômage en raison du virus, que personne n’attrape par choix.

En tant qu’entrepreneur, j’invite aussi les patrons à être compréhensifs avec leurs employés et conciliants avec les fournisseurs, tout comme j’invite les propriétaires à faire preuve d’empathie et de flexibilité avec les locataires qui pourraient être touchés. Ce n’est pas et ne sera pas une situation facile pour personne, et si quelqu’un est malade, la santé doit l’emporter sur toute autre chose.

On ne le souhaite pas, mais si la situation devait s’aggraver et mener à plus d’isolements préventifs, soyez préparés.

Nos bureaux demeurent ouverts à Montmagny et Rivière-du-Loup, et mon équipe se fait un plaisir d’être joignable pour être votre point de contact avec le gouvernement du Canada.

J’ai confiance en vous, et j’espère que notre belle communauté de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup servira d’exemple pour passer à travers cette crise le plus rapidement et efficacement possible, tout en minimisant les répercussions qu’elle pourrait avoir sur notre santé, notre travail, nos familles, et notre économie. »