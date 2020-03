COVID-19 : Desjardins annonce des mesures d’allègement pour ses membres

Photo : Facebook Desjardins.

Le Mouvement Desjardins est à l’écoute de ses membres et clients qui ont manifesté une certaine préoccupation en lien avec leur santé financière dans la foulée de la pandémie de la COVID-19. Des mesures d’allègement ont ainsi été annoncées pour les membres et clients qui seraient touchés par la situation. Également, à compter du mercredi 18 mars, Desjardins favorise la prestation de services à distance et recommande à ses membres et clients d’utiliser ses services en ligne et ses guichets automatiques.

Desjardins est conscient que certains de ses membres et clients pourraient subir des pertes de salaires pendant une période temporaire, et souhaite les accompagner dans cette situation.

Les membres et clients particuliers qui auraient de la difficulté à faire face à leurs obligations financières peuvent dès maintenant communiquer avec Desjardins qui analysera chaque situation au cas par cas. Les solutions proposées aux membres pourraient aller jusqu’à un allègement des paiements pour l’ensemble des produits de financement. Ces allègements n’auront aucune incidence négative sur la cote de crédit des membres et clients qui s’en prévaudraient.

De la même façon, Desjardins analysera au cas par cas les demandes de crédit pour les membres et clients qui auraient un besoin rapide de liquidité.

Desjardins pourrait bonifier ces mesures selon l’évolution de la situation.

Les Caisses Desjardins de Rivière-du-Loup, de Viger et Villeray, des Basques, des Lacs de Témiscouata, de Transcontinental-Portage, de l’Anse de La Pocatière et du Centre-Est-du-Kamouraska favorisent la prestation de services à distance et maintiennent une accessibilité physique pour la Caisse de l’Anse de La Pocatière au siège social situé à La Pocatière et pour la Caisse Centre Est du Kamouraska, au siège social situé à Saint-Pascal.

À compter du mercredi 18 mars, les Caisses Desjardins du KRTB laisseront accessibles à leurs membres et clients neuf points de services. Cette décision s’inscrit dans la foulée des recommandations des autorités gouvernementales afin de limiter la propagation de la COVID-19. La liste complète des points de services de Desjardins qui seront accessibles est disponible sur le site www.desjardins.com/covid-19.

Les membres qui avaient des rendez-vous au cours des prochaines semaines seront rapidement contactés pour les informer de la situation. Selon la nature du rendez-vous, celui-ci pourrait être maintenu et se faire par téléphone ou être déplacé dans l’un des neuf points de services accessibles. Certains rendez-vous pourraient également être reportés.