COVID-19 : La région réagit aux directives gouvernementales

Photo : Unsplash.com.

Les directives gouvernementales émises en lien avec la pandémie du COVID-19, communément appelé coronavirus, forcent l’annulation de plusieurs événements et rassemblements qui devaient avoir lieu dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, dans la région.

Au lendemain du décret de l’état de pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé, les mesures préventives afin d’éviter la propagation du virus se sont multipliées au pays.

Ainsi, toutes les personnes qui reviennent d’un pays étranger doivent se mettre en isolement volontaire pour 14 jours. La directive est toutefois obligatoire pour les employés de l’État, de la santé, de l’éducation et des services de garde. Précisons toutefois que toutes les écoles, cégeps et universités de la province seront fermés pour les deux prochaines semaines, sous ordre du gouvernement Legault.

De leur côté, les CISSS du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches suggérent aux gens qui soupçonnent être infectés par le COVID-19 de : s’isoler des personnes à risques (jeunes enfants, personnes ayant une maladie chronique – diabète, système immunitaire affaibli, maladie du cœur, des reins ou pulmonaire – femmes enceintes et personnes âgées de 75 ans et plus); de ne pas se présenter à l’urgence ou à la clinique médicale rencontrer son médecin de famille; communiquer avec la ligne téléphonique d’info-santé 811 et de suivre les instructions qui leurs seront communiquées; tousser et éternuer dans ses coudes; de se laver les mains régulièrement durant 20 secondes avec un du savon et de l’eau courante, ou un désinfectant à base d’alcool s’il y a absence de savon.

Rassemblements limités

Le gouvernement ayant décrété l’annulation de tous les rassemblements de plus de 250 personnes, cette directive est celle ayant le plus d’incidence pour le moment dans la région. Différents événements à l’horaire dans l’immédiat ou dans les semaines à venir ont donc dû s’ajuster à cet ordre.

À l’image des autres diocèses au Québec, celui de Sainte-Anne-de-la-Pocatière cesse toutes les messes du samedi soir, du dimanche et les célébrations dominicales de la parole jusqu’à nouvel ordre. Les églises demeurent accessibles pour les plus petits rassemblements, comme les funérailles, et pour les visites personnelles.

Au chapitre des événements sportifs, la compétition de patinage artistique Invitation Donald Chiasson est maintenue au Centre Bombardier. Le Club de patinage artistique de La Pocatière applique des mesures particulières lors de l’événement. Les patineurs sont invités à quitter l’aréna dès la fin de leur prestation ou de la remise des médailles. La circulation des gens est assurée de façon à ce qu’il n’y ait pas plus de 250 personnes dans le Centre Bomb ardier, en même temps.

L’équipe de hockey junior AAA L’Everest de la Côte-du-Sud a suspendu toutes ses activités jusqu’à nouvel ordre, tandis que l’Association de hockey mineur du Kamouraska a décrété la fin de sa saison en date du 12 mars en soirée.

À la Salle André-Gagnon, les quatre prochains spectacles, Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir (14 mars), Maude Audet (18 mars), La nuit de la vigie (25 mars) et Les grands explorateurs (29 mars), sont annulés.

Aux Arts de la Scène de Montmagny, l’organisation contactera par courriel sa clientèle dans les jours précédents la présentation des spectacles pour lesquels ils ont fait l’achat de billets. Ceux-ci seront annulés dans le cas de représentations où plus de 250 personnes sont attendues. Concernant les activités liées à la « Rencontre du printemps du ROSEQ », tout a été maintenu comme prévu.

Au Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, la conférence « Femmes, contraception et sexualité au Kamouraska entre 1960 et 1980 » prévue initalement le 15 mars en après-midi a été repportée à une date ultérieure. Même si l’assistance prévue était sous la barre des 250 personnes maximales autorisées, le Musée estimait un rassemblement d’environ 70 personnes, et ce, dans un espace restreint.