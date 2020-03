COVID-19: Le DSP refuse de confirmer un décès à La Pocatière

Le Directeur de la santé publique Sylvain Leduc a fait un bilan mercredi après-midi pour la région du Bas-Saint-Laurent sur la crise du coronavirus. Il a refusé de confirmer ou infirmer que l’un des décès récemment annoncés au Québec était survenu à La Pocatière, tel que la rumeur persistante le veut.

Il a indiqué que c’était la prérogative du premier ministre d’indiquer ce type d’informations. François Legault n’a pas confirmé où étaient survenus les nouveaux décès, lors de son bilan quotidien à 13 h.

Le Directeur de la santé publique a aussi évoqué une question de confidentialité.

Mentionnons que nos informations nous indiquent qu’une personne serait décédée à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima à La Pocatière, après avoir contracté le coronavirus. Ce serait lié à un voyage.

Questionné à savoir comment se portait les six personnes considérées infectées, le Dr Leduc a indiqué que « la majorité se portait bien ».

Bilan

En date d’hier, 613 tests de dépistage avaient été réalisés au Bas-Saint-Laurent et six cas sont revenus positifs. Quatre d’entre eux sont reliés au premier cas à Rivière-du-Loup chez Premier Tech. Les deux nouveaux cas ne sont pas en lien avec celui de Rivière-du-Loup. Il a rappelé qu’à chaque cas, une enquête épidémiologique a été démarrée. Toutes les personnes qui ont eu des contacts ont été rejointes.

Il a toutefois tenu à rappeler aux citoyens de la région d’appliquer les consignes.

« Il est essentiel de respecter les consignes. C’est grâce à ces consignes que l’on va diminuer le nombre de cas », a dit Sylvain Leduc, directeur de la santé publique. « On observe que ce respect-là n’est pas parfait. Le retour de certains voyageurs a posé problème. Le respect des 14 jours est essentiel, particulièrement pour les voyageurs qui reviennent des États-Unis », a-t-il ajouté.

Dr Leduc a aussi parlé de distanciation sociale et de marches extérieures. « On est sérieux, c’est encore nécessaire. C’est deux mètres, soit au moins six pieds. Le beau temps s’est installé, les gens vont marcher et c’est une bonne nouvelle. Mais les gens se regroupent sur les trottoirs, ça ne fonctionnera pas », ajoute-t-il.

Les troupes sont mobilisées, a-t-il ajouté. Le réseau de la santé régional est prêt, a-t-il aussi précisé.