Cure de jouvence à l’hôtel Central

L’hôtel Central de Sainte-Perpétue vient de subir toute une cure de jouvence! La propriétaire Kathleen Normand a fait des investissements importants afin de rafraîchir l’ensemble du bâtiment, tout en lui insufflant une belle touche d’originalité et de créativité.

Le bar, le restaurant et les huit chambres qui composent l’Hôtel ont tous été rénovés au goût du jour au cours des derniers mois. « Le décor s’inspire des intérêts et de l’histoire des gens de la région », indique la jeune entrepreneure motivée et dynamique.

Le bar, qui comprend entre 60 et 65 places assises, Kathleen Normand avoue en être plutôt fière et fait un beau clin d’œil à la clientèle amatrice de chasse et de pêche, activités très prisées dans la région. Ce dernier est ouvert en temps normal de 14 h à 22 h. « Nous avons également une salle qui pourrait être louée pour y ouvrir un commerce », ajoute Mme Normand. Les personnes intéressées peuvent la contacter au 418 997-7149.

Fermé pour le moment, en raison des mesures restrictives et de confinement décrétées par le gouvernement en lien avec la pandémie de la COVID-19, l’hôtel Central sera entièrement opérationnel et prêt à accueillir la clientèle dans son nouvel environnement, dès qu’un retour aux activités normales sera permis.