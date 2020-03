De superbes résultats pour clore la saison du CPA Saint-Pascal

Photo : Unsplash.com.

Malgré tous les évènements qui perturbent la vie des gens depuis quelques jours, les patineuses artistiques de Saint-Pascal qui prenaient part à la compétition Invitation Donald Chiasson de La Pocatière la fin de semaine dernière ont su nous démontrer leur talent.

Dans la catégorie Étape 4, Emma Thériault et Mahyka Barbeau, ainsi qu’à l’Étape 5, Amy Lagacé et Catherine Moreau, ont toutes les quatre obtenu un ruban or.

Dans la catégorie STAR 2, Laurence Morneau a eu un ruban argent, Louisa Yu et Jade Ouellet, chacune un ruban or.

Les patineuses STAR 3, Alexandra Lajoie et Léa Charest, ont obtenu chacune un ruban or et Gabrielle Desjardins, un ruban argent.

Chez les STAR 4 moins de 10 ans, Carolane Richard est montée sur la plus haute marche du podium et gagne une médaille d’or, Kim Lebrun termine 5e et Delphine Pelletier 7e.

Du côté des STAR 4 moins de 13 ans groupe 4, Marie-Soleil Madore a pris la 7e position.

Dans la catégorie STAR 5 moins de 13 ans Sara-Jane Plourde termine 1re, et remporte la médaille d’or, Élodie Richard revient avec le bronze à son cou en finissant 3e et Lousia Yu, 6e.

Anne Sophie Fournier a patiné dans deux catégories, soit aux STAR 8 où elle a décroché l’argent, et STAR 9, où elle a terminé 1re.

Dans la catégorie Sans Limite moins de 9 ans, Mariane Moreau et Kelly-Ann Massé Sans Limite moins de 10 ans ont gagné l’or.

Une patineuse de catégorie Adulte Or, Alyssa Rivard, termine également en 1re position.