Déménagement pour une SAAQ plus « confidentielle »

Photo : Courtoisie.

Les bureaux de la SAAQ quittent l’édifice Claude-Béchard pour un local près du dépanneur SuperSoir et la station-service Sonic. Le but, entre autres, est de rendre la salle d’attente plus « confidentielle ».

Le local était situé au rez-de-chaussée. Désormais, ce sera plus confidentiel, assure-t-on. « La salle d’attente actuelle se trouvera à l’extérieur d’où est situé le comptoir de service, contrairement à autrefois alors que celle-ci se trouvait adjacente. Le local actuel est plus grand et laisse de l’espace dans le cas de futurs projets », a indiqué par courriel Caroline Massé des communications, à la Ville de Saint-Pascal.

La SAAQ est en effet sous la responsabilité de la Ville de Saint-Pascal. Le local laissé vacant à l’édifice Claude-Béchard sera rapidement utilisé, car la MRC manque d’espace pour son propre personnel. Un réaménagement à l’interne sera effectué.