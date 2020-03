Des champions de billard

Photo : Courtoisie.

L’équipe Cab Country Américain (équipe de la ligue de billard du Martinet) formée de Pierre Bisson, Richard St-Pierre, Denis Ouellet et Martin Bossé a gagné le championnat de billard dans la division 3 et une bourse de 1500 $ au championnat QVNEA OPEN 2020 durant la fin de semaine du 27 février au 1er mars au Centre des Congrès de Québec.

Également, dans la classe individuelle division 3, Damien Charest (Restaurant L’Opéra) a terminé en quatrième place avec une bourse de 180 $.

Ce championnat s’inscrit parmi plusieurs catégories de championnats organisés par la ligue de billard QVNEA (Québec Valley National Eightball Association) qui se tiennent durant cette fin de semaine : il y a des championnats individuels et en équipe dans cinq catégories allant de l’amateur à l’élite.

QVNEA est une organisation qui s’occupe de former des ligues de billard dans différentes villes de la rive nord et de la rive sud de Québec et partout dans la province de Québec et fait partie d’une association internationale VNEA (Valley National Eightball Association) qui tient un tournoi annuel de billard à Las Vegas auquel peuvent participer tous les joueurs membres de la QVNEA.

La ligue de billard Le Martinet fait partie d’une de la ligue de billard QVNEA et les matchs se jouent au Motel le Martinet à La Pocatière. Ceux qui souhaitent joindre cette ligue pourront assister à une réunion d’information au début d’août.

Information : Pierre Bisson au 418 247-7292 ou Richard St-Pierre au 418 943-3325.

Les joueurs de billard de la ligue Le Martinet remercient la propriétaire Mme Marie-Claude Lavoie de les accueillir dans son établissement.