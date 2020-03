Des petites douceurs à offrir pour Pâques

Photo : Courtoisie.

La Fondation André-Côté se lance pour une première fois dans une compagne de financement sucrée.

En collaboration avec Les Gâteries de la Mie de Saint-Jean-Port-Joli, quatre modèles de moulages sont en vente par la Fondation André-Côté pour Pâques : lapin, poule, chat et chie, en chocolat noir ou au lait, en plus de sacs des pistoles en trois saveurs. Commandez facilement avec le formulaire et la plate-forme de paiement sur le site web, sous l’onglet activité de financement, ou la page Facebook par la boutique en ligne de la Fondation André-Côté.

Informations : 418 856-4066 pour passer votre commande qui seront prises jusqu’au 23 mars inclusivement. Celles-ci seront récupérables au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans la semaine du 6 avril et pour les plus éloignés, il y a possibilité de se les faire livrer.