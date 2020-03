Des prêtres toujours disponibles pour les urgences

Mgr Pierre Goudreault. Photo : Archives Le Placoteux.

Les messes annulées. Les activités sur pause. Le personnel âgé de plus de 70 ans en télétravail. Le Diocèse doit gérer la crise du coronavirus tout en s’assurant de soutenir les plus vulnérables.

Concrètement, si une personne en détresse ou pour une personne mourante souhaite rencontrer un prêtre, des gens peuvent se rendre disponibles.

« Tout ce qui est le quotidien, les activités de pastorales sont arrêtées. On vit à un rythme très différent », constate Mgr Pierre Goudreault.

Le Diocèse compte environ une dizaine de prêtres de moins de 70 ans.

« Les consignes peuvent évoluer de journée en journée selon la propagation au pays. Pour l’instant, les prêtres plus jeunes peuvent se rendre disponibles. On va distinguer des visites habituelles pour apporter la communion que l’on peut espacer, par exemple, comparativement à une personne qui est dans ses derniers instants de vie, ou là ce n’est pas la même chose. On est appelé à avoir un bon jugement », estime Mgr.

Il encourage les personnes du Diocèse à garder confiance et il croit que tous doivent mettre la main à la pâte pour soutenir les plus démunis.

« Ensemble, pas juste les prêtres, il faut essayer de prévoir un genre de filet de sécurité auprès des personnes plus âgées en appartement ou en maison, un peu plus seules, qui ont moins de familles proches. Il faut être attentif s’ils ont besoin d’aide », conclut-il.