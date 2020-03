Des sous pour les enfants malades du Kamouraska

Lyne Pelletier, secrétaire du C.A de la fondation de l’hôpital, Maryse Pelletier directrice et Caroline Landry, infirmière en périnatalité en compagnie de, à gauche, Anick Dumontet et à droite, Maxime Landry. Photo : Stéphanie Gendron.

L’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière reçoit près de 6000 $ pour l’achat d’équipements pour aider les enfants malades grâce à Opération Enfant Soleil.

La distribution des montants a été effectuée au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup jeudi matin. Les sous, amassés grâce à des dons, financeront entre autres l’achat d’un saturomètre, appareil mesurant instantanément et en continu la quantité d’oxygène dans le sang de l’enfant.

On achètera aussi un sphygmomanomètre, un appareil qui permet la prise de la pression artérielle et une lampe d’obstétrique. Seront aussi achetés des appareils comme des otoscopes et des pèse-bébés qui seront utilisés lors des visites à domicile.

« C’est certain que cela va nous servir au quotidien. Investir dans la santé des tout-petits, c’est investir dans la santé des adultes de demain », a dit Caroline Landry, infirmière en périnatalité.

Les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil Anick Dumontet et Maxime Landry étaient sur place pour remettre les dons et rappeler l’importance des donateurs, en citant en exemple Desjardins, Telus, Walmart et Opto-réseau. L’histoire du jeune Félix Gagnon de Rivière-du-Loup a aussi été racontée, lui qui a amassé des sous et des canettes sur les terrains de camping pour un montant de 160 $.

À ce jour, ce sont 2 M$ qui ont été versés dans la région afin d’offrir les meilleurs soins et une meilleure qualité de vie aux enfants en période d’hospitalisation, grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.

Depuis 2010, Opération Enfant Soleil a versé 122 527 $ à l’hôpital de La Pocatière. Le fameux téléthon aura lieu le 7 juin prochain.