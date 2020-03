Des tablettes pour communiquer pour les aînés en CHSLD

Le Centre d'hébergement Villa Maria à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Photo : Archives Le Placoteux.

Les proches des usagers des CHSLD de la région du Bas-Saint-Laurent sont invités à contacter leurs parents par téléphone, Skype ou Facetime pour éviter leur isolement. Des tablettes ont été mises à la disposition des aînés pour qu’ils puissent voir leurs familles.

Cette initiative a été prise suite à la décision du gouvernement de suspendre les visites en CHSLD. Cette décision découle du fait que le taux de mortalité en lien avec le coronavirus est beaucoup plus élevé chez les 80 ans et plus.

« Ce qu’on encourage, ce sont les contacts téléphoniques. Chaque famille peut appeler en tout temps leurs proches. On a mis à disposition des tablettes, pour que les gens puissent faire du Facetime, du Skype pour essayer d’avoir un contact visuel avec leurs proches », indique Ariane Doucet Michaud, des communications du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Les bénévoles ne se rendent plus sur place non plus pour divertir les aînés. Ainsi, les activités de loisirs individuelles sont favorisées : jeux, casse-tête, lecture, etc.

« C’est sûr que ça va être une période plus éprouvante pour la solitude. On essaie de tout faire pour les divertir sans non plus mettre leurs santés en danger », ajoute-t-elle.