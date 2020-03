Distribution de désinfectant aux commerces du Kamouraska et de L’Islet

Photo : Facebook Distillerie Fils du Roy.

Dans un bel élan de générosité, M. Jonathan Roy copropriétaire de la Distrillerie Fils du Roy de Saint-Arsène, a contacté la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) afin de l’aider à distribuer gratuitement du désinfectant à main aux commerces dans les MRC de Kamouraska et L’Islet qui doivent demeurer ouverts et qui risquent la contagion tous les jours.

La Distillerie Fils du Roy, en affaires depuis 2012, produit normalement des gins, de la vodka et autres spiritueux, mais en ces temps de crise sanitaire, leur production est arrêtée pour le moment. Les gouvernements du Canada et du Québec ont demandé récemment aux entreprises qui pouvaient aider à fabriquer des produits pour lutter contre la transmission de la COVID-19 de se manifester. C’est ce qu’ont fait Jonathan Roy et Hélène Dumont, propriétaires de la Distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène. Ils ont décidé d’utiliser leurs installations pour produire du désinfectant à main, un produit très utile par les temps qui courent, et de l’offrir gratuitement dans les commerces toujours ouverts. Ils se sont donc tournés vers la CCKL afin de les aider dans la distribution et pour rejoindre plus facilement les entreprises.

Pour le moment, c’est la directrice générale de la CCKL, Mme Nancy Dubé, qui s’occupera de gérer la distribution et d’aller livrer les bouteilles de désinfectant aux entreprises qui en font la demande et, selon la demande, des points de chute pourront s’ajouter d’ici là.

« La CCKL a toujours à cœur de soutenir les entreprises, peu importe la façon, et si cela permet de sécuriser d’avantage le travail de nos entreprises locales qui sont au front en leur distribuant du désinfectant pour les mains, nous allons collaborer sans hésitation, » mentionne la directrice générale de la CCKL, Mme Nancy Dubé

« Merci à la Distillerie Fils du Roy d’avoir pensé à nous pour les aider dans cette initiative. En ces temps de crise sans précédent, la collaboration est primordiale et on se serre les coudes tous ensemble, » ajoute M. Vincent Bérubé, président de la CCKL.

Les entreprises qui désirent plus d’informations peuvent contacter Mme Nancy Dubé au 418 856-6227 ou par courriel à info@cckl.org.